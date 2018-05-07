عمليات بغداد تعلن احباط محاولة خطف طفل في منطقة البلديات شرقي العاصمة

2018/05/07 | 21:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:اعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاثنين، احباط محاولة خطف طفلة في منطقة البلديات شرقي العاصمة.وذكر بيان للقيادة، تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "قوة من استخبارات اللواء الثاني الفرقة الاولى، شرطة اتحادية، تمكنت من احباط محاولة خطف طفلة بعمر 7 سنوات في منطقة البلديات".

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واضاف انه "تم القاء القبض على اثنين من الخاطفين"، لافتا الى انه "سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".يذكر ان العاصمة بغداد تشهد، في الآونة الاخيرة، استقرارا امنيا ملحوظا، الا ان هذا الاستقرار يتعرض في بعض الاحيان الى التعكير عن طريق عبوات ناسفة وعمليات قتل منظمة اضافة الى العثور على جثث مجهولة الهوية في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد.

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