العراق يوقف العمل بمنفذ حدودي

2018/05/07 | 21:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت الهيئة العامة للكمارك مركز كمرك طريبيل الحدودي في محافظة الانبار، اليوم الاثنين، عن توقف العمل في منفذ طريبيل الحدودي بسبب سوء الأحوال الجوية وغزارة الامطار الهاطلة هناك.

وقالت الهيئة في بيان ورد لشفق نيوز انه "في حالة متميزة من الايثار والشعور بالمسؤولية الإنسانية قام موظفو هيئة الكمارك في المنفذ بايواء المسافرين العالقين في أماكن سكناهم وتقديم الخدمات المطلوبة".

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