2018/05/07 | 22:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة

دعا مجلس الحراك الثوري الجنوبي اليمني، الاثنين، أحرار الجنوب لرفض الاحتلال والانتصار للكرامة والسيادة الوطنية .

وقال المجلس في بيان تابعته /المعلومة/، “تابعنا في مجلس الحراك الثوري باهتمام بالغ ما اقدمت عليه دولة الإمارات يوم 1 ايار 2018 بارسال حشود عسكرية وتعزيزات حربية مسلحة إلى جزيرة سقطرى الغالية على قلوبنا، واستيلائها العبثي على مطارها ومينائها بشكل سافر بات يشكل امتداداً للعدوان على أراضي الجنوب، في ظل صمت المجتمع الدولي على تلك الجريمة.

واضاف إن “الاحتلال الإماراتي الغاشم لجزيرة سقطرى يؤكد صحة نظرتنا ورؤيتنا التي اعلناها مبكراً، بأن الجنوب أصبح مطمعاً لقوى إقليمية وأجنبية تلهث وراء ثرواته وموارده وأراضيه وموقعه الحيوي الاستراتيجي الهام، وقد حذرنا كثيراً من التجاوزات الإماراتية المفرطة منذ وقت مبكر، ومن تماديها في عبثها واستهتارها باستقلال الجنوب، وسلامة أراضيه وسيادة شعبه، كما نبهنا مراراً من سعيها إلى افتعال الأزمات والمشكلات والفوضى الخلاقة، ومن إنشائها المليشيات والجماعات المسلحة الموالية لها لتكون أذرعها العسكرية، التي تهدد من خلالها الأمن القومي للجنوب، وتتطاول على السيادة الوطنية، وتمارس دور الوصي في الشأن الداخلي، وهو ما تقوم به اليوم، بعد عامين من إدعاء تحرر الجنوب”.

واوضح ان “الجنوب اليمني محتل بما يتعارض مع كل القوانين الدولية، وباتت مواجهة ذلك الخطر مهمة وطنية مقدسة لكل احرار الجنوب الذين لن يقبلوا بالتفريط بذرة رمل من أرضنا او قطرة ماء من بحارنا، وكما لم يقبلوا الاحتلال اليمني فلن يقبلوا بالوصاية والتبعية لأي محتل أخر أجنبي تحت أي ظرف كان”.



انتهى 25ن

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المجلس الثوري اليمني يدعو لرفض الاحتلال وينتقد صمت المجتمع الدولي) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المجلس الثوري اليمني يدعو لرفض الاحتلال وينتقد صمت المجتمع الدولي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).