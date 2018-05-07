الإثنين 7 أيار 2018 م (21 شعبان 1439 هـ)
English | كوردى


العبادي يزور عائلة الشهيد النقيب اثير غزال النصرالله بمنزله في الناصرية
2018/05/07 | 22:05
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد- واع زار رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، اليوم الاثنين، عائلة الشهيد النقيب اثير غزال ياسر النصرالله بمنزلها في الحي العسكري بالناصرية والذي استشهد في قاطع كرمة الفلوجة.

وذكر بيان لمكتب العبادي الاعلامي، تلقت وكالة الانباء العراقية (واع) نسخة منه “ان رئيس الوزراء زار عائلة الشهيد النقيب اثير غزال ياسر النصرالله بمنزلها في الحي العسكري […]

ina.iq/wp-content/uploads/2018/05/32076330_892767654241264_6703333403657240576_n-300x200
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العبادي يزور عائلة الشهيد النقيب اثير غزال النصرالله بمنزله في الناصرية) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العبادي يزور عائلة الشهيد النقيب اثير غزال النصرالله بمنزله في الناصرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).

كامل التفاصيل في: وكالة الانباء العراقية ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ عملة الأرجنتين تتراجع رغم رفع سعر الفائدة لمستويات قياسية
⋙ بالفيديو... أهداف مباراة الزمالك والإسماعيلي في كأس مصر (4-1)
⋙ #رياض حسن محرم - الجانب الصوفى فى حياة خالد محيى الدين
⋙ عمليات بغداد تحبط محاولة اختطاف طفلة بعمر 7 اعوام
⋙ الكمارك تحقق إيرادات تتجاوز الـ 171 مليار دينار في نيسان
بالفيديو والصور
⋙ بالفيديو... أهداف مباراة الزمالك والإسماعيلي في كأس مصر (4-1)
⋙ في مباراة ماراثونية.. الشرطة يقهر النفط ويؤجل حسم الدوري السلوي (تقرير فيديوي)
⋙ بالصورة.. حادثة في كلاسيكو اسبانيا تبين الروح الرياضية بين الغريمين
الأكثر شيوعا