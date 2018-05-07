العبادي يزور عائلة الشهيد النقيب اثير غزال النصرالله بمنزله في الناصرية

2018/05/07 | 22:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع زار رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، اليوم الاثنين، عائلة الشهيد النقيب اثير غزال ياسر النصرالله بمنزلها في الحي العسكري بالناصرية والذي استشهد في قاطع كرمة الفلوجة.وذكر بيان لمكتب العبادي الاعلامي، تلقت وكالة الانباء العراقية (واع) نسخة منه “ان رئيس الوزراء زار عائلة الشهيد النقيب اثير غزال ياسر النصرالله بمنزلها في الحي العسكري […]

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