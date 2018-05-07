مرشحة الحكمة عن بغداد: برنامجنا سيمكن بقوة الشباب والمرأة

2018/05/07 | 22:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اكدت مرشحة تيار الحكمة الوطني عن بغداد فاطمة سامي تسلسل {80} ان تمكين المرأة في المعترك السياسي من أولويات برنامجنا الانتخابي.وقالت سامي لوكالة {الفرات نيوز} اليوم ان "الطاقات الشبابية مهدورة والمرأة مهمشة على الساحة السياسية"، مشيرة الى ان" تيار الحكمة الوطني وضع ضمن برنامجه الانتخابي تمكين الجانبين في المرحلة المقبلة ودعمهم بكل قوة".وأضافت ان" حقوق المرأة واجب أساسي وتيار الحكمة وضع ضمن برنامجه الانتخابي تمكين المرأة في المعترك السياسي"، مبينة ان" برنامجنا الانتخابي سيقدم للمرأة حقوقها والتوجيه الصحيح لقيادة المجتمع".انتهى

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