المدفعية التركية تقصف مناطق باقليم كوردستان

2018/05/07 | 22:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قصفت المدفعية التركية، مساء اليوم الاثنين، منطقة برواري العليا في حدود قضاء العمادية باقليم كوردستان بذريعة تواجد عناصر حزب العمال الكوردستاني التركي (pkk).

وذكر شهود عيان من ابناء المنطقة ان مدفعية الجيش التركي قامت مساء الاثنين باستهداف برواري العليا بالمدفعية الثقيلة بشكل مكثف.

ووفقا للشهود فان القصف تم بذريعة تواجد مقرات لمقاتلي حزب العمال الكوردستاني التركي في قريتي اورة وسرة.

واضاف الشهود ان القصف كان من الكثافة والشدة بشكل اثار الخوف والهلع بين سكان المنطقة، ولم يتم التعرف على الخسائر التي تسبب بها القصف لحد الان في الارواح او طبيعة المنطقة.

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