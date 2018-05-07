عمليات بغداد تعلن احباط محاولة خطف طفلة شرقي العاصمة

2018/05/07 | 22:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ بغداداعلنت قيادة عمليات بغداد، الاثنين، عن احباط محاولة لاختطاف طفلة شرقي بغداد، مؤكدة اعتقال اثنين من الخاطفين.يشار الى ان قيادة عمليات بغداد تعلن بين فترة واخرى عن اعتقال العديد من العصابات المختصة بالسرقة والسطو المسلح والاختطاف.

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