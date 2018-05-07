الكمارك تعلن توقف العمل بمنفذ طريبيل مؤقتا

2018/05/07 | 22:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:اعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الاثنين، توقف العمل بمنفذ طريبيل مؤقتا، لافتة الى سوء الاحوال الجوية هناك.وذكر بيان للهيئة، تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "مركز كمرك طريبيل الحدودي في محافظة الانبار،.اعلن اليوم، عن توقف العمل في منفذ طريبيل الحدودي بسبب سوء الأحوال الجوية وغزارة الامطار الهاطلة هناك".

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واضاف انه "في حالة متميزة من الأيثار والشعور بالمسؤولية الإنسانية، قام موظفو هيئة الكمارك في المنفذ بأيواء المسافرين العالقين في اماكن سكناهم وتقديم الخدمات المطلوبة".واشار "ليضيفوا الى انجازاتهم المتحققة في رفد الموازنة العامة للدولة ومكافحة كافة انواع التهريب، إنجازا اخر حرصا منهم على سلامة بلدنا واهلنا".

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