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حفتر يعلن بدء هجوم لـ«تحرير» درنة من الإرهابيين
2018/05/07 | 22:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلن المشير خليفة حفتر، الرجل القوي في شرق ليبيا، الإثنين، بدء عملية عسكرية لتحرير مدينة درنة، الخاضعة لسيطرة الجماعات التكفيرية منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011.

وقال حفتر “نبشركم بأن ساعة الصفر لتحرير درنة قد دقت، وأن قواتكم تدك الآن معاقل الإرهاب” في هذه المدينة، التي تبعد أكثر من ألف كلم شرق العاصمة طرابلس.

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