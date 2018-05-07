مجلس المفوضين يكشف حقيقة استبعاده مرشحين

2018/05/07 | 22:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشف مجلس المفوضين، اليوم الاحد، حقيقة استبعاده مرشحين من المشاركة في الانتخابات المقبلة.

وقال المجلس في بيان ورد لشفق نيوز انه "بخصوص ما ورد في وسائل الاعلام بشأن استبعاد مجلس المفوضين لعدد من المرشحين، فان المجلس ناقش موضوع هؤلاء المرشحين وتم اعطاؤهم فرصة كافية لغرض جلب شهاداتهم المعادلة".

واضاف انه "لحد الان لم يتم اتخاذ اللازم من قبلهم لذلك قرر مجلس المفوضين منحهم فرصة ثانية لغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم 9 /5 لجلب شهاداتهم، وان لم يتم ذلك فسيتم استبعادهم من الترشيح".

يشار الى ان وسائل اعلام ذكرت انباء عن استبعاد محمد علاوي ويزن مشعان الجبوري من الترشح للانتخابات المقبلة.

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