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النفط توقع عقدا مع شركة Bp البريطانية لتطوير حقول كركوك
2018/05/07 | 22:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اعلنت وزارة النفط، الاثنين، عن توقيع عقد مع شركة Bp البريطانية لتطوير حقول محافظة كركوك.

وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم

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