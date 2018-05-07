النفط توقع عقدا مع شركة Bp البريطانية لتطوير حقول كركوك

2018/05/07 | 22:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة النفط، الاثنين، عن توقيع عقد مع شركة Bp البريطانية لتطوير حقول محافظة كركوك.وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم

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