ترامب يكشف سبب مهاجمة مديرة الـ”سي آي إيه” الجديدة

2018/05/07 | 22:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متابعةوكالة صدى الاعلام

اكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إن جينا هاسبيل، التي عينها مديرا لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية “سي آي إيه” تتعرض لهجوم كبير بسبب مواقفها الصارمة وقوتها في التعامل مع الإرهابيين.

وكتب على “تويتر”، إن “سبب الهجوم الذي تتعرض له هاسبيل بعدما تولت منصبها الجديد هو صرامتها في التعامل مع الإرهابيين”.

واضاف ترامب ان “هذه الأوقات غاية في الخطورة، وهي شخصية مؤهلة جدا، لكن الديمقراطيون لا يريدونها لأنها قوية في التعامل مع الإرهابيين”، مبينا “لقد ربحت جينا هاسبيل”.

وأعلن ترامب تعيين جينا هاسبيل في منصب مدير الـ”سي آي إيه” في 13 اذار الماضي، خلفا للمدير السابق مايك بومبيو، الذي تولي منصب وزير الخارجية.

وعملت هاسبيل في الـ”سي آي إيه” لمدة 30 عاما، تولت خلالها منصب نائب مدير الوكالة، وظلت في تعمل مع مايك بومبيو مدة عام كامل، وتعتبر أن قرار تعيينها في هذا المنصب بمثابة شرف كبير.

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