2018/05/07 | 22:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال رئيس كتلة "الجيل الجديد" في أربيل رابون معروف إنه أصيب بجروح وكسر في الرأس نتيجة لاعتداء من "مجهولين".

وصرح معروف بأن 10-15 سيارة لاحقته عندما خرج من منزله وأوقفه ركابها واعتدوا عليه، وأضاف أنهم كانوا يحملون أسلحة وسكاكين.

وقال مدير شرطة أربيل عبدالخالق طلعت إن معروف لم يسجل أي شكوى عند الشرطة، لكن صورا لمعروف أظهرته ووجهه ملطخ بالدماء.

من جانبها، أدانت هيئة حقوق الإنسان المستقلة في إقليم كردستان ما وصفته بـ"العمل اللاإنساني وغير الحضاري" بحق معروف، وطالبت الأجهزة الأمنية جلب الجناة إلى العدالة .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجهولون يعتدون على مرشح في أربيل) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجهولون يعتدون على مرشح في أربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).