رئيس تحالف الفتح : المعركة مع الإرهاب لن تنتهي مادام هناك فكر إرهابي وفساد

2018/05/07 | 22:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العامري وفي حديث متلفز بث من على شاشة الغدير الفضائية وقنوات فضائية أخرى استذكر أدوار فصائل المقاومة في مواجهة العصابات الإرهابية ، مؤكداً أن هناك فصائل من المقاومة واجهت "داعش" قبل تشكيل هيئة الحشد الشعبي ، مبينا أنه "عندما سقطت الموصل بيد داعش أبلغت مجلس الوزراء بأني سوف لن أحضر الجلسات المقبلة".وأضاف العامري أنه "بعد سقوط الموصل وتمدد "داعش" ..كان تركيز الجهد الأمني والدفاعي هو حماية سامراء وتحصين ما تبقى من مناطق ديالى لحماية العاصمة بغداد ، مشيراً الى تكوين فريق عمل متجانس ومنسجم من كل صنوف الاجهزة الامنية في كل منطقة قبل الشروع بتحريرها من تواجد الإرهابيين.وأكد العامري بالقول "فتوى الجهاد الكفائي لم ينبثق منها الحشد الشعبي فقط بل أعادت المعنويات المنهارة لكل المؤسسة العسكرية العراقية" ، مضيفاً أن "خطواتنا الأولى كانت هي احتواء زخم العدو ومن ثم بدأنا بتطهير بعض المناطق من خلال استراتيجية التطويق ومقاتلة الإرهابيين بحرب العصابات التي يعتمدها الدواعش ونجيدها نحن من خلال خبرتنا في مقارعة النظام البائد".وبين رئيس تحالف الفتح أن "في بداية المعركة مع "داعش" لم يقف معنا أحد فالأمريكان تنصلوا عن الالتزام بالاتفاقية الموقعة بين بغداد وواشنطن لكن الجانب الايراني قدم الدعم للعراقيين في حربهم على داعش" ، موضحا أن الرئيس الامريكي آنذاك باراك أوباما قال في غير مناسبة أن ما يجري في العراق "ثورة العشائر السنية المطالبة بحقوقها" وان الإدارة الامريكية لن تتدخل في هذا الشأن حتى تتحقق مطالب تلك "العشائر".وشدد العامري أنه "لا يمكن أن يستقر العراق من دون المحافظة على وجود الحشد الشعبي والمرجعية أكدت على أهمية وجوده ضمن المنظومة الامنية" ، مشيرا الى أن الحشد الشعبي اذا انسحب من بعض المناطق المحررة ستؤدي الى انهيارات كبيرة في وقت قصير ، وأكد العامري أن المعركة مع الإرهاب لن تنتهي مادام هناك فكر إرهابي وفساد إداري ومالي ولا بد من القضاء على العوامل المشجعة على الإرهاب وهي الفكر الإرهابي والطائفية والفساد.والفتح هو تحالف انتخابي واسع يحمل رقم القائمة "109 " ويترأسه الامين العام لمنظمة بدر هادي العامري الذي يحمل التسلسل "1" عن محافظة بغداد ويضم عدداً كبيراً من ممثلي الاحزاب بهدف خوض الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في الثاني عشر من شهر أيار المقبل. انتهىم .

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