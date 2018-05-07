2018/05/07 | 22:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضبط مخبأ للمتفجرات في قضاء تلعفر

7 مايو, 2018 | 9:35 م - عدد القراءات: 34 مشاهدة

شبكة الموقف العراقي

اعلن مركز الإعلام الأمني اليوم الاثنين، عن ضبط مخبأ للمتفجرات يضم 35 عبوة ناسفة غرب الموصل.

وقال الناطق باسم مركز الإعلام الأمني العميد “يحيى رسول” في بيان صحفي تلقى “الموقف العراقي” نسخة منه، إن “مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة 15، وبعملية نوعية نفذت استنادا الى معلومات استخبارية دقيقة، عثرت على مخبأ للمتفجرات في قضاء تلعفر غرب الموصل”.

واضاف “رسول” أنه تم “ضبط بداخله 35 عبوة ناسفة محلية الصنع و7 مساطر تفجير وسبحتي تفجير”، مشيرا الى أنه “تمت معالجتها موقعيا من قبل كتيبة هندسة الفرقة دون حادث”.

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