2018/05/07 | 22:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / الجمارك تعلن ايقاف العمل في منفذ طريبيل مؤقتاً بسبب الظروف الجوية

07/05/2018 21:40:00 PM | عدد القراءات : 17

واع / بغداد

اعلنت الهيئة العامة للجمارك، الاثنين، عن ايقاف العمل في منفذ طريبيل مؤقتاً بسبب سوء الظروف الجوية.

وقالت الهيئة العامة في بيان صحفي تلقت (وكالة انباء الاعلام العراقي / واع) نسخة منه، إن "العمل في منفذ طريبيل الحدودي توقف اليوم مؤقتا بسبب سوء الأحوال الجوية وغزارة الامطار الهاطلة هناك".

واضافت الهيئة، أنه "في حالة متميزة من الايثار والشعور بالمسؤولية الإنسانية قام موظفو هيئة الكمارك في المنفذ بإيواء المسافرين العالقين، في اماكن سكناهم وتقديم الخدمات المطلوبة ليضيفوا الى انجازاتهم المتحققة في رفد الموازنة العامة للدولة ومكافحة كافة انواع التهريب، إنجازا اخر حرصا منهم على سلامة بلدنا واهلنا".

وكانت هيئة الانواء الجوية توقعت، اليوم الاثنين، أن تشهد المناطق الوسطى من البلاد اليوم وغدا الثلاثاء تساقط امطار رعدية ليلية مصحوبة ببرد (حالوب) وانخفاض بدرجات الحرارة.

يذكر ان البلاد شهدت خلال شهر نيسان وبداية ايار الحالي تساقط امطار غزيرة ادت في بعض الاحيان الى غرق الشوارع العامة.

ت:ح.ك

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