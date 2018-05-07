صورة.. صحيفة تفجرها: حكم الكلاسيكو متورط بهدف برشلونة

2018/05/07 | 22:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ في مفاجأة مدوية أكدت العديد من التقارير الإسبانية، اليوم الاثنين، أن حكم مباراة الكلاسيكو الأخير بين برشلونة وريال مدريد قد تورط بشكل مباشر في هدف برشلونة الثاني والذي جاء من خطأ تحكيمي فادح.

وكان الأوروغوياني لويس سواريز مهاجم البلوغرانا قد قام بتدخل عنيف ضد رافايل فاران مدافع الملكي الذي سقط أرضاً ليأمر الحكم بإستئناف اللعب ويسجل برشلونة ثاني الأهداف عن طريق ميسي.

وبحسب ما ورد بالتقارير الصحفية فإن الحكم هيرنانديز هيرنانديز قد تجاهل نداء الحكم الرابع الذي أخبره عبر سماعات الأذن بأن اللعبة تستدعي خطأً على سواريز ولكن الحكم لم ينتبه لصيحات مساعده.

وقدم برنامج "El Golazo de Goal" صوراً تُثبت قيام الحكم الرابع بإخبار الحكم بخطأ سواريز الذي أقر شخصياً بأنه إرتكب خطأً ضد فاران عقب المباراة.

وعقب هذه المباراة تعرض هيرنانديز لإنتقادات عنيفة بسبب الأخطاء الفادحة التي ارتكبها اثناء المباراة منها التغاضي عن احتساب ركلة جزاء لريال مدريد.

ومن جانبه أكد إيميليو بوتراغينيو مدير نادي ريال مدريد بأن اللعبة تستدعي إحتساب خطأ لصالح فاران وأن الحكم إرتكب خطأً لا يغتفر.

وقال بوتراغينيو "لا نحب الحديث عن التحكيم ولكن كان هناك العديد من الاخطاء المثيرة للجدل هدف برشلونة غير صحيح لا اعرف كيف لم يشاهدها الحكم حيث كان في وضعية جيدة فاران كان يستحق إحتساب خطأ لصالحه".

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