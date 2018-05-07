بالصورة.. حادثة في كلاسيكو اسبانيا تبين الروح الرياضية بين الغريمين

2018/05/07 | 22:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ بغدادانتهت مباراة الامس بين برشلونة وريال مدريد في كلاسيكو اسبانيا بالتعادل الايجابي بهدفين لمثلهما، فيما شهدت المباراة في نهايتها حادثة بين لاعبين بينت الروح الرياضية بين الغريمين التقليديين.

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