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بالصورة.. حادثة في كلاسيكو اسبانيا تبين الروح الرياضية بين الغريمين
2018/05/07 | 22:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- السومرية نيوز/ بغدادانتهت مباراة الامس بين برشلونة وريال مدريد في كلاسيكو اسبانيا بالتعادل الايجابي بهدفين لمثلهما، فيما شهدت المباراة في نهايتها حادثة بين لاعبين بينت الروح الرياضية بين الغريمين التقليديين.

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