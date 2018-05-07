2018/05/07 | 22:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:مباراة ماراثونية كان فريق النفط يحتاج فيها لفوز كي يتوج بلقب الدوري السلوي الممتاز وهذا ما تحقق في اول ربعين حيث تفوق فيها بفارق ضيق من النقاط.وظل الصراع مستمرا حتى الثانية الاخيرة، التي اعلنت عن فوز الشرطة 80 نقطة، مقابل 78، وسط اعتراضات كبيرة من الملاك الفني المشرف على فريق النفط لاعتقادهم بوجود خطأ تحكيمي حرمهم من الفوز باللقاء.

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فوز الشرطة في هذه المباراة المجنونة اجل افراح النفطيين للقاء اخر سيقام، يوم غد الثلاثاء، في ذات الزمان والمكان، وفي حال فوز الشرطة ايضا سيصار مباراة فاصلة يتوج باللقب من يكسبها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في مباراة ماراثونية.. الشرطة يقهر النفط ويؤجل حسم الدوري السلوي (تقرير فيديوي) ) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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