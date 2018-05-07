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الشيرنغيتو : كانت هناك ركلة جزاء لسواريز
2018/05/07 | 22:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- هاي كورة – كشف برنامج الشيرنغيتو انه كانت هناك ركلة جزاء غير محتسبة للاعب برشلونة لويس سواريز في الكلاسيكو ضد نافاس في الشوط الاول .

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