الشيرنغيتو : كانت هناك ركلة جزاء لسواريز

2018/05/07 | 22:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هاي كورة – كشف برنامج الشيرنغيتو انه كانت هناك ركلة جزاء غير محتسبة للاعب برشلونة لويس سواريز في الكلاسيكو ضد نافاس في الشوط الاول .

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