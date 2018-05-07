الجزيرة الإماراتي يخطف فوزاً مهماً في الرمق الأخير

2018/05/07 | 22:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وأحرز للجزيرة أهدافه علي مبخوت (52)، البرازيلي رومارينيو (77) وخليفة مبارك (90+6) فيما وقع على ثنائية الفرق الزائر، علي عليبور (42)، والنيجيري غودين مينشا (84 ركلة جزاء).

وكان حارس الفريق الإماراتي علي خسيف قد تصدى لركلة جزاء في الشوط الثاني للنجيري مينشا وتحديداً في الدقيقة 82 ليساهم بشكل كبير بفوز فريقه.

يذكر أن لقاء الإياب بين الفريقين سيقام يوم 14 أيار/مايو الجاري على ستاد آزادي في طهران.

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