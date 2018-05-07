ميليسي ينضم إلى الدوري الإماراتي رسميا

2018/05/07 | 22:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بلال محمد فيسبوك تويتر أعلن نادي الظفرة، حصوله رسمياً على توقيع الأوروجوياني نيكولاس ميليسي لاعب وسط الهلال السعودي السابق، ليمثل الفريق الإماراتي بداية من الموسم القادم.

وفسخ الهلال تعاقده مع ميليسي، منذ أيام بالتراضي بين اللاعب وإدارة النادي برئاسة سامي الجابر، لتنتهي رحلة اللاعب مع الزعيم والتي استمرت لموسمين.

وقال ميليسي عقب الانضمام للظفرة: "فخور بأني دخلت تاريخ أكبر ناد في آسيا، سأفتقد الهلال وجماهيره، سيكونوا في قلبي مدى الحياة".

وأكمل: "أود أن أقدم الشكر للجماهير، التي جلعتني أشعر بحب كبير على مدار فترتي مع الهلال، شكراً للهلال".

يُذكر أن الظفرة، أنهى موسمه في الدوري الإماراتي في المركز العاشر برصيد 18 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن منطقة الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى.





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