ترامب يحدد موعد إعلان قراره بشأن الاتفاق النووي الإيراني

2018/05/07 | 23:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ دولي

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه سيعلن قراره بشأن الاتفاق النووي الإيراني يوم الثلاثاء، وهو موعد مبكر عن انتهاء المهلة التي حددها في 12 مايو.

وأوضح الرئيس الأميركي أنه سيعلن قراره الساعة الثانية ظهرا بتوقيت واشنطن، أي الساعة السادسة مساء بتوقيت غرينتش.

وكان ترامب قال إنه إذا لم يصحح الحلفاء الأوروبيون “العيوب المروعة” في اتفاق طهران النووي مع 6 قوى عالمية بحلول 12 مايو، سيرفض تمديد تخفيف العقوبات الأميركية المفروضة على إيران.

