2018/05/07 | 23:00

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ايقاف العمل بمنفذ طريبيل مؤقتاً

المعلومة/ بغداد

اعلنت الهيئة العامة للكمارك، الاثنين، توقف العمل بمنفذ طريبيل مؤقتا، لافتة الى سوء الاحوال الجوية هناك.

وذكر بيان للهيئة، تلقته /المعلومة/، ان “مركز كمرك طريبيل الحدودي في محافظة الانبار، اعلن عن توقف العمل في منفذ طريبيل الحدودي بسبب سوء الأحوال الجوية وغزارة الامطار الهاطلة هناك”.

واضاف انه “في حالة متميزة من الأيثار والشعور بالمسؤولية الإنسانية”، مبيناً ان “موظفي هيئة الكمارك في المنفذ قامت بأيواء المسافرين العالقين في اماكن سكناهم وتقديم الخدمات المطلوبة”.

واشار “ليضيفوا الى انجازاتهم المتحققة في رفد الموازنة العامة للدولة ومكافحة كافة انواع التهريب، إنجازا اخر حرصا منهم على سلامة بلدنا واهلنا”.



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