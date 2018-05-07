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الشرطة الأمريكية تتحفظ على طفلتين سعوديتين
2018/05/07 | 23:08
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تحفظت السلطات الأمنية في مقاطعة هيلزبورو التابعة لولاية فلوريدا الأمريكية على الطفلتين السعوديتين، تاليا البالغة من العمر 5 سنوات، وميار صاحبة الـ7 أشهر، خوفا من قيام والديهما بتهريبهما إلى السعودية.

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