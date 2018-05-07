السليمانية تصدر قراراً لصالح الفلاحين

2018/05/07 | 23:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اصدرت قائممقامية السليمانية خلال اجتماع لها اليوم الاثنين قراراً لدعم المحاصيل والمنتوجات المحلية، عبر اعفاء الفلاحين من العمولة والتزام الجانب المشتري بدفع مبالغ كعمولة لمكاتب بيع وشراء المحاصيل والخضر عوضا عنهم.

وجاء في بيان للقائممقامية اطلعت عليه شفق نيوز، ان قائممقام قضاء مركزالسليمانية آوات محمد عقد اجتماعا بحضور ممثل الآسايش (الامن) الاقتصادي مع اللجنة المشرفة على علوات السليمانية وتمت متابعة المنتوجات المحلية وكيفية دعم الفلاحين المحليين.

واشار البيان الى انه تم خلال الاجتماع التاكيد على تنفيذ القرارات المتعلقة باستيفاء اجور عمولة بيع المنتوجات من الفلاحين من قبل المكاتب، وبالمقابل التزام الجانب المشتري بدفع مبلغ العمولة لمكاتب البيع والشراء داخل العلاوي الخاصة ببيع الخضر والفواكه.

ولفت الى ان القرار جاء لدعم الفلاحين وحماية المنتوج المحلي بشكل اكبر، لافتا الى انه تم التأكيد ايضا داخل الاجتماع على ان المخالفين لهذا القرار سيتعرضون للمساءلة القانونية وستتخذ بحقهم الاجراءات المناسبة.

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