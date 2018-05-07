ترامب سيعلن الثلاثاء قرارا بشأن اتفاق إيران النووي

2018/05/07 | 23:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على تويتر اليوم الإثنين، إنه سيعلن قراره بشأن ما إذا كان سينسحب من الاتفاق النووي الإيراني عند الساعة الثانية ظهرا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1800 بتوقيت جرينتش) غدا الثلاثاء.

وهدد ترامب بالانسحاب من الاتفاق، الذي يقضي بتخفيف العقوبات عن إيران مقابل الحد من قدرتها على تخصيب اليورانيوم ما لم يعمل الأوروبيون الموقعون على الاتفاق على إصلاح ما يصفه بعيوبه.

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