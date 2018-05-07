العبادي يضع الحجر الاساس للموقع الموسع الجديد لكلية مزايا الجامعة

2018/05/07 | 23:10

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شبكة اخبار الناصرية:

هنأ رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي اليوم ابناء محافظة ذي قار والاساتذة والطلبة بوضع الحجر الاساس للموقع الموسع الجديد لكلية مزايا الجامعة.

شبكة اخبار الناصرية:هنأ رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي اليوم ابناء محافظة ذي قار والاساتذة والطلبة بوضع الحجر الاساس للموقع الموسع الجديد لكلية مزايا الجامعة.ونقل بيان لرئاسة الوزراء عن العبادي قوله على هامش وضع حجر الاساس ، ان تشييد الصروح العلمية ياتي بعد مرحلة صعبة مليئة بالعطاء والفداء والتضحية وتحرير الارض والانسان ، مؤكدا ان الامة التي تكرم شهداءها وعلماءها امة حية ووفية ، وان افتتاح هذه الجامعة وغيرها تكريم للعلم والعلماء .

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