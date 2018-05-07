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2018/05/07 | 23:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- شفق نيوز/ اعلن سكرتير الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكوردستاني محمد الحاج محمود، اليوم الاثنين، انه قام اليوم بزيارة لزعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، من دون الكشف عن اهداف الزيارة.

وقال الحاج المحمود المعروف في الاوساط الكوردية بـ"كاكه حمه" في منشور كتبه على صفحته الخاصة في موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" ارفقه بعدد من الصور، انه قام اليوم بزيارة مسعود بارزاني في منتجع بيرمام باربيل .

ولم يشر كاكه حمه في منشوره الى مضمون اجتماعه مع بارزاني، مكتفيا بنشر عدد من الصور التي تجمعه وبارزاني.

ويتزعم محمد الحاج محمود الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكوردستاني وكان واحدا من اشد الداعمين لانجاح مشروع الاستفتاء لاستقلال اقليم كوردستان في 25 من شهر ايلول من العام الماضي، واكد في الفترة الماضية انه سيواصل رسالته لاستقلال كوردستان.

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