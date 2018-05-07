2018/05/07 | 23:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اكد المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الاعلى القاضي عبد الستار بيرقدار ان جريمة مقتل المرشح عن تحالف الوطنية فاروق محمد الزرزور
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المتحدث لمجلس القضاء الأعلى: جريمة مقتل المرشح عن تحالف الوطنية فاروق محمد الزرزور جنائية و لا تتصل بالجرائم الإرهابية) نشر أولاً على موقع (وكالة عراقيون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المتحدث لمجلس القضاء الأعلى: جريمة مقتل المرشح عن تحالف الوطنية فاروق محمد الزرزور جنائية و لا تتصل بالجرائم الإرهابية) نشر أولاً على موقع (وكالة عراقيون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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