المتحدث لمجلس القضاء الأعلى: جريمة مقتل المرشح عن تحالف الوطنية فاروق محمد الزرزور جنائية و لا تتصل بالجرائم الإرهابية

2018/05/07 | 23:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الاعلى القاضي عبد الستار بيرقدار ان جريمة مقتل المرشح عن تحالف الوطنية فاروق محمد الزرزور

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