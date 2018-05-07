2018/05/07 | 23:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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هاي كورة – يهتم بيرتراند لاعب ساوثهامبتون بالانتقال للمان سيتي خلال الموسم المقبل ولكن الصفقة لن تتم الا في حالة هبوط فريقه للتشامبيون شيب
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وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (🔴 بيرتراند قد ينتقل للمان سيتي في حالة واحدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (هاي كورة).