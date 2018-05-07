الإثنين 7 أيار 2018 م (21 شعبان 1439 هـ)
English | كوردى


🔴 بيرتراند قد ينتقل للمان سيتي في حالة واحدة
2018/05/07 | 23:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاي كورة – يهتم بيرتراند لاعب ساوثهامبتون بالانتقال للمان سيتي خلال الموسم المقبل ولكن الصفقة لن تتم الا في حالة هبوط فريقه للتشامبيون شيب

sc1.hihi2.com/wp-content/uploads/2018/05/hihi2-2018-05-07_19-58-53_279232-200x136
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (🔴 بيرتراند قد ينتقل للمان سيتي في حالة واحدة) نشر أولاً على موقع (هاي كورة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (🔴 بيرتراند قد ينتقل للمان سيتي في حالة واحدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (هاي كورة).

كامل التفاصيل في: هاي كورة ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ الإعلان عن بدء حملة تطعيم ضد الكوليرا في اليمن
⋙ أربيل ترهن انخفاض أسعار البنزين باجراء من بغداد
⋙ الجزائر تخطط لزيادة الإنتاج الغذائي لتقليص الاعتماد على الواردات
⋙ عبطان يعلن مفاجأة للجمهور بموعد إفتتاح ملعب الزوراء
⋙ الأمن العراقي يكشف عن المكان المحتمل لاختباء البغدادي
بالفيديو والصور
⋙ بالفيديو... أهداف مباراة الزمالك والإسماعيلي في كأس مصر (4-1)
⋙ في مباراة ماراثونية.. الشرطة يقهر النفط ويؤجل حسم الدوري السلوي (تقرير فيديوي)
⋙ بالصورة.. حادثة في كلاسيكو اسبانيا تظهر الروح الرياضية بين الغريمين
الأكثر شيوعا