🔴 بيرتراند قد ينتقل للمان سيتي في حالة واحدة

2018/05/07 | 23:10

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هاي كورة – يهتم بيرتراند لاعب ساوثهامبتون بالانتقال للمان سيتي خلال الموسم المقبل ولكن الصفقة لن تتم الا في حالة هبوط فريقه للتشامبيون شيب

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