2018/05/07 | 23:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السد القطري يفوز على ضيفه الأهلي السعودي بهدفين لواحد) نشر أولاً على موقع (beIN SPORTS) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السد القطري يفوز على ضيفه الأهلي السعودي بهدفين لواحد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (beIN SPORTS).