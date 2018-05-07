2018/05/07 | 23:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم {محمد جبر} تابعه على تويتر زاد نيمار، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، من الشكوك والتكهنات حول رحيله إلى نادي ريال مدريد، بعدما قام بمتابعة سيرجو راموس على موقع إنستجرام.

ويذكر أن باريس سان جيرمان، قد ضم نيمار مقابل 222 مليون يورو، من برشلونة بعدما قام النادي بدفع الشرط الجزائي، في الصيف القادم.

وقام نيمار منذ قليل بمتابعة، سيرجو راموس، على موقع إنستجرام، والذي فسره البعض أنه قريب من ريال مدريد.

وكان جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة، قد نفى شائعات عودة نيمار، إلى برشلونة، مشيرًا إلى أن النادي لا يهتم بعودة نيمار إلى بلوجرانا.

وأسهب بقوله "إذا انتقل إلى ريال مدريد، لن يكون لدينا مانع من اللعب أمامه".

وتوج باريس سان جيرمان، بطلًا للدوري الفرنسي هذا الموسم، والذي يعد السابع في تاريخه.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نيمار يتودد إلى ريال مدريد عن طريق راموس) نشر أولاً على موقع (موقع جول) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نيمار يتودد إلى ريال مدريد عن طريق راموس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موقع جول).