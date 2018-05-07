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#الحزب الشيوعي المصري - رحل المناضل النبيل.. فارس الثورة واليسار والحركة الوطنية
2018/05/07 | 23:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #الحزب_الشيوعي_المصري الحزب الشيوعي المصري ينعي المناضل الوطني و الزعيم اليساري خالد محيي الدين” رحل المناضل النبيل..

فارس الثورة واليسار والحركة الوطنية “ينعي الحزب الشيوعي المصري ببالغ الحزن والأسى للشعب المصري ولحركة التحرر الوطني العربية والعالمية ولقيادات وأعضاء حزب التجمع رحيل المناضل الوطني والزعيم اليساري خالد محيي الدين..لقد خاض الزعيم الراحل معارك الوطن والديمقراطية والعدالة الاجتماعية منذ كان......

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