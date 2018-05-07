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ترامب: غدا أعلن قراري حول الاتفاق النووي
2018/05/07 | 23:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قال الرئيس الاميركي دونالد ترامب اليوم الاثنين إنه سيتخذ الثلاثاء قرارا حول الانسحاب أو الاستمرار في الاتفاق النووي مع إيران.

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