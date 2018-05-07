السيد عمار الحكيم والمطلك يؤكدان أهمية الذهاب للأغلبية الوطنية تقابلها معارضة وطنية

2018/05/07 | 23:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} بحث رئيس التحالف الوطني، السيد عمار الحكيم، ورئيس جبهة الحوار الوطني صالح المطلك مستجدات الوضع السياسي وطبيعة التحالفات المستقبلية والاستحقاق الانتخابي المقبل.وذكر بيان لرئاسة التحالف تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، ان الجانبين أكدا "أهمية الذهاب إلى مشاريع وطنية جامعة قادرة على إخراج العراق من أزمته الحالية".كما أكدا "أهمية الذهاب إلى الأغلبية الوطنية التي تقابلها المعارضة الوطنية لخلق حالة الاستقرار في العملية السياسية".انتهى

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