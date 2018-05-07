الإثنين 7 أيار 2018 م (21 شعبان 1439 هـ)
English | كوردى


ترامب: سأعلن موقفي النهائي من الاتفاق النووي
2018/05/07 | 23:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، انه سيعلن موقفه النهائي من الاتفاق النووي مع إيران ييوم غد.

وقال ترامب بحسب “سكاي نيوز عربية”، “سأعلن موقفي النهائي من الاتفاق النووي مع إيران غدا الثلاثاء الساعة الثانية ظهرا بتوقيت واشنطن”.

وكان ترامب أعلن، في (30 نيسان 2018)، عن عزمه اتخاذ قرار بشأن الاتفاق النووي مع ايران قبل 12 حزيران المقبل.

فيما أكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، أن بلاده لن تتفاوض مجددا بشأن الاتفاق النووي، فيما طالب الولايات المتحدة احترام تعهداتها بمقتضى ذلك الاتفاق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب: سأعلن موقفي النهائي من الاتفاق النووي) نشر أولاً على موقع (نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترامب: سأعلن موقفي النهائي من الاتفاق النووي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (نون).


كامل التفاصيل في: نون ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ الإعلان عن بدء حملة تطعيم ضد الكوليرا في اليمن
⋙ أربيل ترهن انخفاض أسعار البنزين باجراء من بغداد
⋙ الجزائر تخطط لزيادة الإنتاج الغذائي لتقليص الاعتماد على الواردات
⋙ عبطان يعلن مفاجأة للجمهور بموعد إفتتاح ملعب الزوراء
⋙ الأمن العراقي يكشف عن المكان المحتمل لاختباء البغدادي
بالفيديو والصور
⋙ بالفيديو... أهداف مباراة الزمالك والإسماعيلي في كأس مصر (4-1)
⋙ في مباراة ماراثونية.. الشرطة يقهر النفط ويؤجل حسم الدوري السلوي (تقرير فيديوي)
⋙ بالصورة.. حادثة في كلاسيكو اسبانيا تظهر الروح الرياضية بين الغريمين
الأكثر شيوعا