ترامب: سأعلن موقفي النهائي من الاتفاق النووي

2018/05/07 | 23:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، انه سيعلن موقفه النهائي من الاتفاق النووي مع إيران ييوم غد.

وقال ترامب بحسب “سكاي نيوز عربية”، “سأعلن موقفي النهائي من الاتفاق النووي مع إيران غدا الثلاثاء الساعة الثانية ظهرا بتوقيت واشنطن”.

وكان ترامب أعلن، في (30 نيسان 2018)، عن عزمه اتخاذ قرار بشأن الاتفاق النووي مع ايران قبل 12 حزيران المقبل.

فيما أكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، أن بلاده لن تتفاوض مجددا بشأن الاتفاق النووي، فيما طالب الولايات المتحدة احترام تعهداتها بمقتضى ذلك الاتفاق.

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