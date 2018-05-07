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المفوضية: بعض المرشحين لم يقدموا شهاداتهم الدراسية
2018/05/07 | 23:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كركوك ناو اعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الاثنين، ان بعض المرشحين لم يقدموا شهاداتهم الدراسية، وتم منحهم فرصة ثانية لتقديمها.

وذكرت المفوضية في بيان ان “ما ورد في وسائل الاعلام بشأن استبعاد عدد من المرشحين بسبب الشهادات امر غير دقيق”، مبينة ان “مجلس المفوضين ناقش موضوع هؤلاء المرشحين وتم اعطاءهم فرصة تكفي لجلب الشهادات المعادلة”.

[…]

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