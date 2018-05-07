2018/05/07 | 23:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت أسعار النفط عند تسوية تعاملات اليوم الإثنين، ليغلق "نايمكس" الأمريكي أعلى مستوى 70 دولاراً مع ترقب تطورات الاتفاق النووي الإيراني.

ويأتي صعود الخام الأمريكي مع زيادة التوترات بشأن اتفاق الأسلحة النووية في إيران، حيث حذر الرئيس الإيراني نظيره الأمريكي "دونالد ترامب" بأنه قد يرتكب خطأ تاريخياً إذا انسحب من هذه الصفقة يوم السبت المقبل.

وكتب الرئيس الأمريكي عبر "تويتر" أنه سوف يعلن عن قراره النهائي حول الصفقة النووية مع طهران غداً الثلاثاء.

كما أكدت طهران أنها ستواصل تطوير إنتاجها النفطي حتى لو قررت واشنطن الإنسحاب من الاتفاقية النووية.

ولايزال سوء الأوضاع الاقتصادية في فنزويلا، يدعم أسعار النفط للصعود بإعتبارها أحد أكبر الدول المنتجة للخام.

وعند التسوية، صعد سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم يونيو بنحو 1.5% إلى 70.73 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2014.

وبحلول الساعة 6:45 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم يوليو بنحو 1.5% إلى 76.01 دولار للبرميل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("نايمكس" يغلق أعلى مستوى 70 دولاراً للمرة الأولى منذ 2014) نشر أولاً على موقع (موقع مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("نايمكس" يغلق أعلى مستوى 70 دولاراً للمرة الأولى منذ 2014) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موقع مباشر).