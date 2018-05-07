الجمارك: ايقاف العمل في منفذ طريبيل بسبب الظروف الجوية

2018/05/07 | 23:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت الهيئة العامة للجمارك، الاثنين، عن ايقاف العمل في منفذ طريبيل مؤقتاً بسبب سوء الظروف الجوية.

وقالت الهيئة العامة في بيان صحفي إن "العمل في منفذ طريبيل الحدودي توقف اليوم مؤقتا بسبب سوء الأحوال الجوية وغزارة الامطار الهاطلة هناك".

واضافت أنه "قام موظفو هيئة الكمارك في المنفذ بإيواء المسافرين العالقين، في اماكن سكناهم وتقديم الخدمات المطلوبة".

وكانت هيئة الانواء الجوية توقعت، اليوم الاثنين، أن تشهد المناطق الوسطى من البلاد اليوم وغدا الثلاثاء تساقط امطار رعدية ليلية مصحوبة ببرد (حالوب) وانخفاض بدرجات الحرارة.

وشهدت البلاد خلال شهر نيسان وبداية ايار الحالي تساقط امطار غزيرة ادت في بعض الاحيان الى غرق الشوارع العامة.



انتهى/ ع

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