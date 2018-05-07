حالة واحدة تمنح إنكلترا 5 مقاعد في دوري أبطال أوروبا

2018/05/07 | 23:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) اليوم الإثنين، أن أصحاب المراكز الأربعة الأولى في جدول ترتيب الدوري الإنكليزي سيشاركون في النسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا، حتى لو فاز ليفربول بلقب البطولة وأنهى مشواره في الدوري المحلي بالمركز الخامس.

ويلتقي ليفربول مع ريال مدريد الإسباني في المباراة النهائية لدوري الأبطال المقررة بالعاصمة الأوكرانية كييف يوم 26 آيار الجاري مما يعني أنه إذا فاز الريدز باللقب ولم يختتم البريمييرليج في أحد المراكز الأربعة الأولى فإن إنكلترا قد تشارك في النسخة المقبلة للبطولة القارية بخمسة فرق.

وكان تشيلسي قد فاز بلقب دوري الأبطال في 2012 ولكنه أنهى مشواره بالدوري الإنكليزي في المركز السادس، ليشارك في النسخة التالية للبطولة على حساب توتنهام الذي أنهى ذلك الموسم من الدوري الإنكليزي في المركز الرابع.

ولكن اليويفا أكد في بيان رسمي اليوم الإثنين “حامل لقب دوري أبطال أوروبا سيضمن مكانا في دور المجموعات للنسخة المقبلة، حتى لو لم يتأهل للبطولة عبر احتلال أحد المراكز الأربعة الأولى في الدوري المحلي”.

وأضاف البيان “في حالة ليفربول، إذا فاز بلقب دوري أبطال أوروبا ولم يحتل أحد المراكز الأربعة الأولى، فإن إنكلترا قد تشارك بخمسة فرق في البطولة”.



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