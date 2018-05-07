عبطان يعلن مفاجأة للجمهور بموعد إفتتاح ملعب الزوراء

2018/05/07 | 23:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حدد وزير الشباب والرياضة، عبد الحسين عبطان، موعد افتتاح ملعب الزوراء في العاصمة بغداد.

ونقل بيان للوزارة تلقته وكالة صدى, عن عبطان قوله خلال تفقده سير الاعمال في مشروع الملعب ان “على الشركة المنفذة للملعب ان تلتزم بالموعد الذي تم تحديده وان الوزارة ستبذل كافة جهودها ليتم انتهاء العمل في الموعد المحدد”.وأضاف عبطان ان “الاعمال الكونكريتية انتهت بالكامل وسيتم اليوم البدء بتهيئة الارضية تمهيدا لزراعتها،” مؤكداً على “أهمية الالتزام بالموعد المحدد وان حصل اي تأخير فأن الوزارة ستكون لها رد فعل مختلف تماما عن السابق”.وحدد عبطان شهر تشرين الأول 2018 موعداً لافتتاح الملعب أمام الجماهير.انتهى

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