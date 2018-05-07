الجزائر تخطط لزيادة الإنتاج الغذائي لتقليص الاعتماد على الواردات

2018/05/07 | 23:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت وثيقة رسمية أن الجزائر تخطط لمنح المستثمرين الأجانب امتيازات لأراض زراعية للمرة الأولى، مع سعي البلد المنتج للنفط إلى زيادة إنتاج الغذاء وتقليص الاعتماد على الواردات.

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