أربيل ترهن انخفاض أسعار البنزين باجراء من بغداد

2018/05/07 | 23:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اكد محافظ اربيل نوزاد هادي، اليوم الاثنين، ان أسعار مادة البنزين ستنخفض، حال دخول قرار ارساله من بغداد حيز التنفيذ.

وقال نوزد هادي في مؤتمر صحفي ان اقليم كوردستان لا يمد محطات التعبئة بالنفط، وذلك لتصديره الى الخارج وتأمين رواتب موظفي الاقليم.

واضاف "ننتظر دخول قرار الحكومة الاتحادية بارسال مادة البنزين الى الاقليم لكي تنخفض اسعار هذه المادة".

يشار الى ان عدد السيارات في اقليم كوردستان يقدر بنحو مليون و600 الف سيارة، تحتاج الى 6 ملايين لتر وقود يومياً.

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