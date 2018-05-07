عرب كركوك يحمّلون المفوضية “ضياع” ٤٠ الف بطاقة انتخابية بالمحافظة

2018/05/07 | 23:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حمل القيادي بالتحالف العربي “غسان مزهر العاصي” اليوم الاثنين، مكتب مفوضية كركوك للانتخابات عدم تسلم اكثر من 40 الف ناخب لبطاقاتهم الانتخابية في المناطق المحررة جنوبي كركوك وغربيها.وقال “العاصي” في بيان تلقت، “نواة” نسخة منه “اننا نشعر بقلق كبير لاداء مكتب كركوك لمفوضية الانتخابات رغم تقديمنا عشرات المناشدات والطلبات، لانه يخضع لهيمنة طرف سياسي محدد”، مبيناً “اننا لدينا خشية في مجال مشاركة البيشمركة في حماية المراكز الانتخابية في ناحيتي شوان وقره اهنجير على طريق اربيل والسليمانية، ما يؤدي الى تلاعب او حدوث تزوير في المناطق الشمالية لحساب طرف دون الاخرين”.

وحمل “العاصي” مكتب مفوضية كركوك للانتخابات “عدم تسلم اكثر من 40 الف ناخب لبطاقاتهم الانتخابية وضياعها في المناطق المحررة جنوبي كركوك وغربيها”.ودعا “العاصي” القائد العام للقوات المسلحة الى “سرعة إرسال تعزيزات عسكرية لضبط الامن من قبل القوات الاتحادية لكون تلك المناطق ضمن مهام القوات الاتحادية وضمن حدود محافظة كركوك”.

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