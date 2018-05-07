الثلاثاء 8 أيار 2018 م (22 شعبان 1439 هـ)
English | كوردى


ترمب يعلن قراره بشأن الاتفاق النووي الإيراني غداً الثلاثاء
2018/05/07 | 23:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- في تغريدة عبر "تويتر"

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترمب يعلن قراره بشأن الاتفاق النووي الإيراني غداً الثلاثاء) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترمب يعلن قراره بشأن الاتفاق النووي الإيراني غداً الثلاثاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).


كامل التفاصيل في: رووداو ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ قفزة النفط وتصريحات الأثرياء محور الأحداث العالمية اليوم
⋙ التحالف العربي يستهدف رؤوس التمرد الحوثي ويفكك بنيته
⋙ توقف العمل بمنفذ طريبيل لسوء الأحوال الجوية
⋙ ترامب يعلن اليوم قراره بشأن نووي إيران
⋙ أخبار برشلونة | الغيابات والتشكيل المتوقع قبل مباراة فياريال
بالفيديو والصور
⋙ فيديو| خبير عسكري يكشف الأطماع الإيرانية في الأراضي السورية
⋙ بالفيديو... أهداف مباراة الزمالك والإسماعيلي في كأس مصر (4-1)
⋙ بالصور..ابو مهدي المهندس و قيادات الحشد الشعبي تودع الفقيد الشيخ كريم الخاقاني
الأكثر شيوعا