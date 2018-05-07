في إطار حملته الانتخابية.. العبادي يصل واسط

2018/05/07 | 23:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، الاثنين، الى محافظة واسط قادما من محافظة ذي قار.

ووفقا لعضو مجلس محافظة واسط كركانه قحطان، ان "زيارة العبادي الى المحافظة تندرج في اطار حملته الانتخابية.

وقالت قحطان في تصريح صحفي إن "العبادي سيجري خلال زيارته الى واسط اجتماعا مع المرشحين من أعضاء كتلته في إطار حملته الانتخابية أسوة بباقي المسؤولين من المرشحين الذين زاروا المحافظة في الفترة الماضية".

واشارت قحطان الى ان "المحافظة سبق وان قدمت العديد من الطلبات خلال زيارة العبادي لها قبل نحو عام إلا ان تلك الطلبات لم يتم الاستجابة لها على الرغم من انها تعيش وضعا متعبا يتمثل بعدم إعطاءها مستحقاتها من اموال البترو دولار والطوارئ والموازنة الاستثمارية، فضلا عن عدم صرف اموال منفذ زرباطية الحدودي والبالغة 30 مليار دينار رغم وجود قرار قضائي".

واجرى العبادي مؤخراً جولة شملت العديد من محافظات البلاد اخرها البصرة وذي قار وذلك ضمن اطار حملته الانتخابية.



انتهى/ ع

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