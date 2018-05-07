إئتمان المستهلكين بالولايات المتحدة ينمو بأبطأ وتيرة في 6 أشهر

2018/05/07 | 23:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: نما ائتمان المستهلكين في الولايات المتحدة بأبطأ وتيرة في 6 أشهر خلال مارس الماضي، وهو ما يمثل إشارة سلبية على الأداء المتوقع لإنفاق المستهلكين بأكبر اقتصاد في العالم.

وأظهر تقرير صادر عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي، اليوم الإثنين، أن إجمالي ائتمان المستهلكين الأمريكين نما خلال مارس الماضي على أساس سنوي بنحو 3.6% أو ما يوازي 11.6 مليار دولار، وهي أبطأ وتيرة مكاسب منذ سبتمبر الماضي.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن ائتمان المستهلكين في الولايات المتحدة سوف ينمو بمقدار 16.2 مليار دولار خلال مارس المنقضي.

وشهد شهر فبراير الماضي زيادة قدرها 13.6 مليار دولار في ائتمان المستهلكين الأمريكيين بدلاً من 10.6 مليار دولار بعد التعديل.

وذكرت بيانات مجلس الفيدرالي أن الائتمان غير المتجدد مثل قروض السيارات والطلاب سجل نمواً قدره 6% في مارس الماضي وهي نفس وتيرة النمو للشهر الثالث على التوالي.

أما الائتمان المتجدد أي بطاقات الائتمان فتراجع خلال مارس الماضي بنحو 3% وهو الهبوط الثاني على التوالي.

وبحلول الساعة 8:22 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع الدولار الأمريكي مقابل اليورو بنسبة تزيد عن 0.3% لتتراجع العملة الأوروبية الموحدة إلى 1.1922 دولار.

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