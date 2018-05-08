الرئيس الكيني: حركة الشباب الصومالية تقتل 9 جنود كينيين

2018/05/08 | 00:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الكيني، أوهورو كينياتا، اليوم الإثنين، إن حركة الشباب الإسلامية المتشددة قتلت 9 جنود كينيين في الصومال.

ولم يقدم مكتب الرئيس أي تفاصيل أخرى عن الواقعة التي أدت إلى مقتل الجنود.

وقال كينياتا، في بيان، “أصابني الهلع والحزن في وقت سابق اليوم، عندما علمت بأننا فقدنا تسعة شبان وطنيين في هجوم إرهابي جبان في الصومال”.

وقال مصدر عسكري على علم بالواقعة، إن الجنود قتلوا في انفجار قنبلة بدائية الصنع في دوبلي بعد ظهر أمس الأحد.

وتشن حركة الشباب هجمات للإطاحة بالحكومة المركزية الصومالية وإقامة حكمها الخاص القائم على تفسير متشدد للشريعة الإسلامية.

وتنفذ الحركة أيضا هجمات من آن لآخر في كينيا معظمها في منطقة تقع على الحدود مع الصومال وذلك للضغط على الحكومة الكينية لسحب قوات حفظ السلام التابعة لها من الصومال.

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