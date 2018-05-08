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مجلس المفوضين يكشف حقيقة استبعاده مرشحين من المشاركة في الانتخابات المقبلة
2018/05/08 | 00:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كشف مجلس المفوضين، اليوم الاحد، حقيقة استبعاده مرشحين من المشاركة في الانتخابات المقبلة.

وقال المجلس في بيان له، انه “بخصوص

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