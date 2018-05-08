مجلس المفوضين يكشف حقيقة استبعاده مرشحين من المشاركة في الانتخابات المقبلة

2018/05/08 | 00:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مجلس المفوضين، اليوم الاحد، حقيقة استبعاده مرشحين من المشاركة في الانتخابات المقبلة.وقال المجلس في بيان له، انه “بخصوص

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